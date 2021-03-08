Горы победителю: что изменилось в популярном немецком кроссовере

Знакомство с обновленным VW Tiguan в Северной Осетии едва не превратилось в ДТП с коровой. Животное преспокойно шло по трассе, но при попытке его объехать руль вдруг начал сопротивляться. Это система удержания в полосе обнаружила полустертую линию разметки и решила во что бы то ни стало воспрепятствовать выезду на встречку. Впрочем, это был не единственный сюрприз, преподнесенный «Тигуаном». Как преобразился популярный кроссовер — в материале «Известий».

Маска, я тебя знаю

Перед тестом корреспонденту «Известий» выдали маску с логотипом VW и в корпоративном синем цвете. Так делают многие производители. Ставшая обязательной, защитная маска превратилась в способ подчеркнуть индивидуальность. Вот и «Тигуан» тоже примерил маску — спереди он стал похож одновременно и на «Туарег», и на новый «Гольф»: узкие с выразительным разрезом фары, широченный нижний воздухозаборник плюс более выпуклый капот с выраженной ступенькой.

Горы победителю Габариты VW Tiguan: 4509×1839×1675 мм. Колесная база: 2679 мм. Дорожный просвет: 191–201 мм в зависимости от версии Фото: Volkswagen

У «Тигуана» был, пожалуй, перебор с хромом и светодиодами спереди — выглядело как-то несерьезно, аляповато. Рестайлинг сделал кроссовер одновременно более легковым и более солидным.

Tiguan-1 Фронтальная камера встроена в номерную площадку. Как дилеры будут крепить собственные рамки для номеров, непонятно Фото: Volkswagen Tiguan-11 Максимальный размер колес — 19 дюймов Фото: Volkswagen Tiguan-4 Такая «птичка» — признак версии R-Line Фото: Volkswagen Tiguan-2 Фары уже в базовой версии светодиодные, рефлекторные. В более дорогих комплектациях доступен адаптивный свет Фото: Volkswagen Tiguan-10 Светодиодные огни с 3D-эффектом и бегущей строкой поворотников — признак дорогих версий Фото: Volkswagen

Сзади Tiguan почти не изменился, но с помощью мелких акцентов приобрел сходство с «Туарегом». Например, название модели переехало из левого угла багажной двери в центр, под шильдик. Светодиодная графика фонарей тоже туареговская, но перевернутая.

Переход на сенсоры

Интерьер остался прежним — скучноват и остроуголен. То, что некоторые панели мягкие, понимаешь только на ощупь. Собран при этом качественно, и к эргономике не придраться, разве что для человека среднего роста, чтобы сесть максимально низко, иногда не хватает регулировки руля по наклону.

Самая главная обновка в интерьере — сенсорная панель управления климат-контролем. Выглядит эффектно и в теории должна быть удобной. Например, чтобы изменить температуру, можно нажать пальцем на сенсор, а можно провести по нему. На практике панель отвечает на прикосновения с опозданием. Чуть передержал палец — и климат-контроль перескакивает либо на самую низкую температуру, либо на самую высокую. При этом обогрев лобового стекла нужно включать через тачскрин мультимедийной системы — кнопки на панели управления климатом для него не нашлось. Как всё это сенсорное великолепие будет работать в сильные морозы, вопрос. В Северной Осетии, где проходило знакомство с обновленным «Тигуаном», была плюсовая температура.

Tiguan-132 Вариантов обивки сидений семь: три тканевых и четыре кожаных Фото: Volkswagen Tiguan-126 Руль в топ-версии оснащен сенсорными панелями на спицах Фото: Volkswagen Tiguan-127 Управление климат-контролем спереди полностью сенсорное Фото: Volkswagen Tiguan-105 На приборную панель можно вывести штатную навигацию Фото: Volkswagen Tiguan-123 Тачскрин распознает жесты Фото: Volkswagen Tiguan-129 Разъемы только формата USB-C Фото: Volkswagen Tiguan-135 Ездовые режимы переключаются с помощью шайбы и тачскрина Фото: Volkswagen Tiguan-141 Люк предлагается в качестве опции Фото: Volkswagen Tiguan-134 Откидные столики больше не предлагаются. В спинках сидений появились кармашки для гаджетов. Третья зона климат-контроля доступна уже в базе Фото: Volkswagen Tiguan-140 Объем багажника — 615 л, а со сложенными задними спинками вырастает до 1655. За доплату можно заказать стальное полноразмерное запасное колесо Фото: Volkswagen

Даже в горах, где всё еще лежал снег, не было нужды в дополнительных подогревах, но несколько раз внезапно обнаруживалось, что руль стал горячим. В топовой комплектации вместо клавиш на спицах расположены сенсорные панели, и очень легко случайно включить клавишу обогрева. И снова получается, что новомодные сенсоры проигрывают в удобстве физическим кнопкам.

Еще одно спорное новшество — разъемы USB-C, но это напасть большинства современных моделей. Вроде их много, но, чтобы зарядиться, нужен либо новый провод, либо переходник.

«Робот» и бездорожье

Рестайлинговый Tiguan утратил внедорожную версию с подрезанным ради лучшей геометрии бампером, а машины с двигателем 1,4 предлагаются только с полным приводом, во всяком случае пока. Местные водители демонстрируют, что можно легко добраться до заповедных мест на «Жигулях». Вместо хитрых систем распределения крутящего момента между осями они уповают на помощь небесного покровителя Уастырджи.

Горы победителю С мотором 1,4 и «роботом» Tiguan разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с и расходует в среднем 7,5 л на «сотню». Двухлитровая полноприводная машина (180 л.с.) разгоняется за 8,1 с и расходует 8,6 л. Разгон у 220-сильной версии занимает 6,8 с, а заявленный средний расход — 9,2 л Фото: Volkswagen

Первый же штурм каменистого склона показал, что «Тигуан» с мотором 1,4 (150 л.с.) не очень подходит для путешествий по кавказским горам. И дело не в отсутствующем полном приводе, а в 6-ступенчатом «роботе» DQ250. На асфальте он работает вполне сносно, но на склоне дергается и позволяет машине откатываться назад. Да и с торможением двигателем получается неважно — выкрученный мотор ревет, а машина даже не замедляется. Роботы с мокрыми сцеплениями вполне надежны, но конкретно эта модификация не любит пробуксовок.

Так что если съезжать с асфальта, то на полноприводной машине, которая предлагается с 2-литровым турбомотором и более надежным 7-ступенчатым «роботом». Управление тягой намного более предсказуемое, а главное, есть ассистент помощи при спуске, позволяющий спуститься по опасному склону, куда ты только что самонадеянно забрался. Причем в одной из внедорожных программ он включается автоматически. Пристегните ремни, наш «Тигуан» начал снижение на автопилоте и через пару минут достигнет подножия склона. Тормоза во время спуска пугающе скрежещут, но автоматика работает уверенно и безопасно.

Скорый литерный

И если будет необходимость ездить на «Тигуане» по плохим дорогам, лучше остановить выбор на минимально возможном размере колес — 17 дюймов. Пусть они не так эффектно выглядят, зато с более пухлыми шинами обеспечат вполне сносный комфорт. Уже с дисками на дюйм больше Tiguan жестковат, и на каменистом проселке пассажиров ощутимо трясет. Но это еще ничего — на топ-версии R-Line местами приходится красться и аккуратно объезжать острые камни, которые легко могут выпустить воздух из низкопрофильной покрышки.

Впрочем, и спортивному «Тигуану» есть чем заняться в горах. Управляемость всегда была сильной стороной этой модели, а у R-Line она еще лучше. И хитрый руль с переменным передаточным отношением, с которым некоторые не могут найти общий язык, лично мне показался понятным. А еще тут 220-сильный мотор, позволяющий разгоняться с ноля до «сотни» всего за 6,8 секунды. Отличный вариант для покорения серпантинов, главное — отключить упрямую систему удержания в полосе.

Горы победителю Только у версии R-Line бамперы полностью окрашены в цвет кузова Фото: Volkswagen

У достаточно мощного мотора умеренный аппетит — в районе 10–11 л. Впрочем, R-Line можно заказать и со 180-сильным двигателем. Это, кстати, не дефорсированная версия топового агрегата, а именно другой мотор.

R-Line — единственный вариант «Тигуана», который подорожал. В зависимости от мотора она стоит 2,8–2,93 млн рублей. Впрочем, подорожание условное — если сравнивать старую и новую топ-версии. Что касается остальных комплектаций, то они стали дешевле на 30–50 тыс. рублей. Стартовый ценник на машину со 125-сильным мотором 1,4 и «механикой» — 1 млн 749 тыс. рублей. Широкий выбор пакетов оснащения позволит доукомплектовать машину в скромной версии — это актуально, если присматриваться к машине на 17-дюймовых колесах.

Со временем и вариаций «Тигуана» станет больше: две начальные комплектации уже получили расширенный набор опций и приставку Plus. Не за горами появление полноприводной машины с мотором 1,4. А там, возможно, и дизели появятся — у покупателей «Тигуана» они популярны.