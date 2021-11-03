Volkswagen представила купе-кроссовер ID.5

Немецкая компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.

Модификация Pro оснащена электрическим двигателем на задней оси мощностью 174 л.с. Версия Pro Performance отличается 204-сильным агрегатом. Автомобили способны ускоряться с места до 100 км/ч за 10,4 и 8,4 с. Заявленный запас хода обеих версий составляет 520 км.

Спортивная версия GTX оснащена двумя электромоторами (по одному на каждой из осей). Суммарная мощность силовой установки составляет 300 л.с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запас хода — 480 км.

7 сентября Volkswagen представила новый концептуальный кроссовер ID. Life. Автомобиль построен на модульной платформе MEB. Длина машины составляет 4091 мм. Дорожный просвет составляет 190 мм. Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях достигает 1285 л. Серийная версия Volkswagen ID. Life появится в 2025 году.