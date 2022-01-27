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Минпросвещения начало разработку детских тарифов интернета

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Минпросвещения РФ приступило к рассмотрению вопросов о создании детских тарифов интернета и «Цифровой психологической службы». Об этом 27 января сообщил директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных ведомства Андрей Горобец.

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«Интернет для школьников — это сложная и развиваемая стратегия. Это отказоустойчивая и безопасная инфраструктура... Мы сейчас разговариваем с Министерством связи и ведущими операторами, которыми были проверены, ограничены некими ресурсами, заверенными сервисами», — сказал он на съезде уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Горобец отметил, что нужно будет верифицировать программное обеспечение и контент, чтобы они соответствовали возрасту пользователя.

Также планируется создание психологической поддержки по Сети.

«Мы создаем дополнительный механизм к этому, который называется «Цифровая психологическая служба». Коллеги сейчас этим вопросом очень сильно озабочены с тем, что нужно создать элементы его взаимодействия и его работы с учителями, обучающимися и родителями, чтобы через цифровые механизмы проводить эту работу более удобно», — сказал специалист.

1 октября 2021 года президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи школьникам и их родителям.

В августе того же года глава государства поддержал идею онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Он отметил, что Россия пока отстает от других стран в этой сфере.

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