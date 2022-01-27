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«Радио Свобода» оштрафовали на 3 млн рублей за ложные сведения о ветеранах

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26 января Симоновский районный суд Москвы рассмотрел административный протокол в отношении «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) по ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ за публикацию заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. Суд назначил изданию штраф в размере 3 млн рублей.

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После публикации интернет-ресурсом «Радио Свобода» статьи «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270» Роскомнадзор инициировал проведение административного расследования. В статье содержались признаки фальсификации истории, очернения героев великой победы страны над фашизмом.

В ходе расследования ведомство запросило сведения в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и филиале ЦАМО РФ — архиве Военно-морского флота, Российском государственном архиве Военно-морского флота, Российском государственном архиве социально-политической истории, Российском историческом обществе.

Полученные ответы подтвердили факт распространения «РСЕ/РС», выполняющим функции иностранного агента, заведомо ложных сведений о том, что командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков издал приказ о расстреле семей военнослужащих. Распространение таких сведений является административным правонарушением (ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ), за которое предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей.

16 ноября 2021 года Роскомнадзор составил административный протокол за указанное правонарушение в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес решение о назначении штрафа.

Ранее, 21 января, сообщалось, что компания Google может быть оштрафована на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, новый протокол рассмотрит Таганский районный суд Москвы 17 февраля.

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