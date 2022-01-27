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В Новороссийске завершают создание военно-морской базы

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Россия завершает создание новой военно-морской базы в Черном море. В конце прошлого года окончился основной этап ее строительства в Новороссийске.

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Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, строительство основных объектов военно-морской базы (ВМБ) завершено, акты сдачи-приемки подписаны в конце прошлого года. Все работы проходили в рамках федеральной программы по созданию системы базирования Черноморского флота на территории России. Они велись по двум направлениям — строительство наземной инфраструктуры и возведение портовых сооружений в Цемесской бухте Новороссийска. В военной гавани была создана новая система молов. Возведены восточный и западный общей протяженностью 1400 и 850 м соответственно. Для кораблей построили пять причалов.

Также возведено более 70% необходимых для военно-морской базы вспомогательных объектов. В частности, построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры. В их числе — усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок, общежитие для размещения личного состава и столовая на 1000 мест.

Источники в Минобороны уточнили, что после завершения работ военно-морская база способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. т.

В последние годы СССР флот размещался в Севастополе, Одессе, Поти и Батуми. После распада страны у него осталась одна база — в Севастополе, который тогда входил в состав Украины. В итоге занялись и воссозданием ВМБ в Новороссийске. Широкомасштабное строительство начали после принятия федеральной программы в 2005 году. После присоединения Крыма оно замедлилось, но в прошлом году объемы выполненных работ восстановились.

Новороссийская ВМБ — это не только база, но и самое большое объединение в ВМФ. В его состав входят группы кораблей охраны водного района и подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и обеспечения.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Место силы: в Новороссийске завершают создание военно-морской базы

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