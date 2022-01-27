Эксперты объяснили геополитикой причину скачка цен на нефть

Резкий скачок цен на нефть — реакция рынка на геополитическую напряженность и политические решения лидеров стран, в том числе касающиеся «озеленения экономик», считают главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин и доктор экономических наук Валентин Катасонов.

«Основная причина удорожания нефти в последние недели — это геополитическая напряженность. Причем не только в контексте взаимоотношений России и Украины и всего того, что сейчас развивается в англоязычных, русскоязычных СМИ в этой связи, но и в том числе на Ближнем Востоке», — рассказал «Известиям» Евгений Надоршин.

Он пояснил, что на ситуацию влияет и факт обострения отношений Саудовской Аравии и Йемена, конфликты и повышенная агрессивность между другими крупными добытчиками нефти, в СМИ которых «на полном серьезе» обсуждаются локальные боевые действия, либо их возобновление.

«Понятно, что определенная напряженность на мировом рынке сырья и в частности энергетического присутствует, поскольку в прошлом году в ряде сегментов энергетического сектора наметились дефициты и выяснилось, что ... предложение будет выше, чем спрос. Но в конкретные моменты спрос оказался больше, чем ожидалось. Это подтолкнуло цену на нефть вверх, и сейчас на фоне геополитической напряженности, и все еще внушительного спроса, это поддерживает дальнейший рост», — объяснил он.

Надоршин допускает, что снижение уровня геополитической напряженности приведет к довольно сильной корректировке цен на нефть. То же случится и с курсом рубля, так как его толкают вниз те же факторы, которые провоцируют рост цен на нефть.

«Я не думаю, что это долгосрочный тренд. Я этот всплеск напряженности рассматриваю как явление временное и ожидаю, что уже в каком-то смысле идет на спад. Я надеюсь, что тенденция к снижению напряжения продолжится. И это благоприятно скажется на курсе рубля», — подытожил экономист.

По мнению доктора экономических наук Валентина Катасонова, рост цен на на углеводородное топливо, природный газ, нефть и частично на каменный уголь связан с активным введением мер по «озеленению экономики и энергетики» в ряде стран.

«То есть стали стараться избегать использования этих видов топлива, которые с их точки зрения создают парниковый эффект. Ну вот и возник дефицит энергоресурсов на мировом рынке. И мне трудно сказать, сколько это продлится, потому что это зависит от политических решений», — считает он.

Катасонов отметил, что рост курса доллара и евро связан со сбавлением оборота печатного станка Федеральной резервной системы (ФРС) и обещаниями снизить ключевую ставку.

«Денег не будет столько, сколько хотелось бы. То есть кончается этот денежный валютный коммунизм, когда денег сколько угодно, и стоят они почти бесплатно. Это ведет к тому, что повышается спрос на доллар, он становится дороже», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что рост курса доллара не будет бесконечным. Заявления Джерома Пауэлла — председателя ФРС, уже сыграли свою роль и привели к скачку доллара по отношению к другим валютам. Курс рубля по отношению к доллару сейчас близок к своему минимуму, но через некоторое время начнется его восстановление, уверен Катасонов.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent 26 января поднялась выше $90 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года. Предыдущий ценовой рекорд нефть поставила 18 января — цена нефти Brent превысила $87 за баррель на лондонской бирже.