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В Оренбургской области два человека насмерть отравились алкоголем

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В Переволоцком районе Оренбургской области два человека вновь скончались в результате потребления суррогатного алкоголя. Об этом в среду, 26 января сообщил «Известиям» источник.

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В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В прошлом году в Оренбургской области уже наблюдалось массовое отравление алкоголем. 7 октября стало известно, что насмерть отравились шесть человек. На следующий день были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте. Утром 8 октября губернатор Денис Паслер написал в своем Telegram-канале, что количество погибших возросло до 17 человек. Еще 16 находились в больнице в тяжелом или крайне тяжелом состояниях.

В этот же день в Оренбургской области заработал оперативный штаб по ситуации с массовым отравлением населения суррогатным алкоголем. Глава Орска Василий Козупица рассказал, что было изъято 1218 бутылок объемом по 0,5 л, из них 560 — пластиковые. По сведениям медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.

Всего, по данным «Известий», тогда в результате отравления погибли по меньшей мере 34 человека. В ноябре 2021 года следствие предъявило обвинение 18 фигурантам по уголовному делу об отравлении суррогатом. В начале декабря полиция изъяла свыше 1,8 тыс. л суррогатного алкоголя, возбуждено пять уголовных дел.

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