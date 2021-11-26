СКР предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Следствие предъявило обвинение 18 фигурантам по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщила в пятницу, 26 ноября, пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

Обвинение предъявлено по ст. 238, 171.1, 171.3 УК РФ («В производстве, хранении и реализации товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконном производстве алкогольной продукции»). В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальные граждане заключены под стражу.

При этом один из задержанных, 29-летний житель Орска, признал свою вину в хранении и сбыте опасной продукции, которая содержит метил. Кроме того, он дал показания о сообщниках, осуществлявших оптовые поставки продукции. Их задержали и арестовали.

Подобное обвинение также было предъявлено еще 14 жителям Оренбургской области. В настоящий момент СКР проводит проверки организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, а также дает оценку действиям сотрудников контролирующих и правоохранительных органов.

В период с 6 по 18 октября в результате чрезвычайного происшествия пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из них 34 человека скончались.

По данным управления МВД России по Оренбургской области, подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитр технический», из которого они изготовили суррогатные алкогольные напитки.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова 11 октября рассказала о том, что из-за суррогатного алкоголя дети из пяти семей потеряли одного или сразу обоих родителей.