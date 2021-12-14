Свыше 1,8 тыс. л суррогатного алкоголя изъяли в Оренбуржье за неделю

Полиция изъяла свыше 1,8 тыс. л суррогатного алкоголя за неделю в Оренбургской области. Возбуждено пять уголовных дел.

Проверки проводились с 1 по 9 декабря. Правоохранительные органы посетили около 1 тыс. торговых объектов и порядка 1,5 тыс. частных домовладений. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Всего пресечено 190 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Уголовные дела связаны с незаконной продажей алкоголя и сбытом поддельных акцизных марок.

Ранее в этот день сообщалось об отравлении 13-летнего мальчика самогоном в Орске. Подросток попробовал напиток, который изготовила его бабушка. 18 октября в Гае было возбуждено уголовное дело по факту отравления самогоном семилетней девочки.