Один человек погиб в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате массового ДТП на федеральной трассе погиб человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла утром 26 января на 501-м км автодороги М-7 Москва–Уфа. По данным ведомства, 61-летняя водитель Toyota потеряла управление. Автомобиль занесло на обочину, а затем отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Logan. После этого в Toyota врезался легковой Ford, пишет ИА «НьюсНН».

В результате ДТП различные травмы получил 47-летний водитель Renault. Его доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

24 января в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. 33-летний мужчина за рулем грузовика Mercedes потерял управление, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Выезд запрещен» и врезался в машину Hyundai.