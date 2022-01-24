Дело по факту смертельного ДТП с грузовиком возбудили в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Новосергиевском районе, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла 21 января на 399-м км трассы Оренбург–Самара. По предварительным данным ведомства, 33-летний водитель грузового Mercedes-Benz потерял управление и выехал на встречную полосу в зоне действий знака «Выезд запрещен», где врезался в легковой Hyundai.

В результате ДТП различные травмы получил 56-летний водитель легковушки. Он скончался на месте, пишет 56orb.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Сообщалось, что тело погибшего сотрудникам пожарно-спасательной части регионального управления МЧС пришлось извлекать из покореженной машины при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Движение было разблокировано после того, как большегруз оттащили с дороги при помощи специальной техники.