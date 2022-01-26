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Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк

Минфин утвердил приказ о новых минимальных ценах на крепкие алкогольные напитки
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Минфин утвердил приказ о новых минимальных ценах на крепкие алкогольные напитки. Данные, которые в нем приведены, соответствуют проекту, обнародованному в ноябре прошлого года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Купить в розницу бутылку водки объемом 0,5 л теперь можно за 261 рубль. Минимальная розничная цена (МРЦ) бренди начинается от 348 рублей, а коньяка — от 480 рублей.

В 2021 году стоимость алкогольных напитков составляла 243 рубля, 324 рубля и 446 рублей соответственно.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 214 рублей (была 203 рубля), оптовая — 222 рубля (было 210 рублей) за 0,5 л. Минимальная отпускная цена на бренди повышена с 256 до 270 рублей за 0,5 л, оптовая — с 269 до 284 рублей, на коньяк — соответственно с 352 до 371 рубля (у производителя), с 370 до 391 рубля (оптом).

Минимальные цены устанавливаются на крепкий алкоголь, а также игристые вина. Они рассчитываются с учетом затрат на сырье и производство, акцизов и инфляции. Сейчас наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20–25%.

«Подписаны приказы о повышении уровня минимальных цен на этиловый спирт и алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Индексация МРЦ учитывает повышение с января этого года ставок акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также уровень инфляции», — прокомментировали ТАСС в Минфине.

В ведомстве отмечают, что с помощью пересмотра и индексации минимальных розничных цен на алкогольную продукцию государство борется с «теневым» производством. С 2009 года они устанавливаются на водку. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, а с 2016 года — на шампанское.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года планируют провести эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции. В список могут включить натуральные виноградные вина, включая крепленые, вермуты, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки — за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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