Названы сроки проведения эксперимента по маркировке алкоголя в России

Минпромторг России предлагает с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023-го провести в эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции, в том числе вина. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список предлагается включить натуральные виноградные вина, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов), вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, сброженные игристые напитки и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7%, а также смеси сброженных и безалкогольных напитков, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки — за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов.

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который завершится 31 августа 2022 года. В апреле организация «Общественная потребительская инициатива» сообщала, что более 53% пива на российских прилавках не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. В ходе исследования проверили более 106 наименований пивоваренной продукции по всей России. Самое частое нарушение — 24% случаев — это отсутствие на маркировке сведений о госстандартах, требованиям которых должен соответствовать алкоголь.

Помимо маркировки алкоголя Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023-го, мясных, овощных и фруктовых консервов — с 1 мая этого года по 28 февраля следующего. Соответствующие проекты постановлений правительства размещены на портале проектов нормативных правовых актов.