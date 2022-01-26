Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Названы сроки проведения эксперимента по маркировке алкоголя в России

В Минпромторге назвали сроки проведения эксперимента по маркировке алкоголя
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг России предлагает с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023-го провести в эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции, в том числе вина. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пробочный сбор: что будет с ценами на алкоголь в новом году
Эксперты предсказывают неравномерное подорожание

В список предлагается включить натуральные виноградные вина, включая крепленые (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов), вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, сброженные игристые напитки и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7%, а также смеси сброженных и безалкогольных напитков, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки — за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов.

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который завершится 31 августа 2022 года. В апреле организация «Общественная потребительская инициатива» сообщала, что более 53% пива на российских прилавках не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. В ходе исследования проверили более 106 наименований пивоваренной продукции по всей России. Самое частое нарушение — 24% случаев — это отсутствие на маркировке сведений о госстандартах, требованиям которых должен соответствовать алкоголь.

Помимо маркировки алкоголя Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023-го, мясных, овощных и фруктовых консервов — с 1 мая этого года по 28 февраля следующего. Соответствующие проекты постановлений правительства размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022