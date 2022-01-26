Журова восхитилась игрой Медведева на Australian Open

Россиянин Даниил Медведев проявил настоящий русский характер, победив в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом заявила в среду, 26 января, депутат Госдумы Светлана Журова.

Медведев обыграл француза Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 ранее в этот день. При этом в третьем сете россиянин смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк.

«Очень счастлива за Медведева, нужно продолжать в том же духе. Надеюсь, что дело не ограничится полуфиналом. Не нужно радоваться раньше времени, а то можно сглазить его успех. Даня проявил настоящий русский характер. Он большой молодец, браво!» — отметила Журова в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По ее словам, спасти можно любой матч, однако в данном случае большую роль играет психология игрока. Депутат пожелала Медведеву удачи.

Ранее, 22 января, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что пока Медведев играет в оптимальном режиме и главное для него не расслабляться и играть с первого очка до конца, как он это умеет.