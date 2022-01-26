СКР в Крыму проверит высадку ребенка из автобуса в мороз

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым организовало проверку после сообщений о том, что в городе Керчи водитель автобуса высадил ребенка на улицу из-за непрошедшей оплаты проезда по валидатору. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована процессуальная проверка сведений о высадке водителем автобуса ребенка на улицу в неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям водителя автобуса.

Этим же днем ранее проверку по факту нарушения прав школьника организовала и прокуратура республики. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, ребенка высадили из автобуса № 5, следовавшего по маршруту поселок Аршинцево – Автовокзал.

В Крыму в последние дни сохраняется морозная погода. По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха ночью опускается почти до –10 градусов, днем до –5.

21 января аналогичный инцидент произошел и в Петропавловске-Камчатском. По предварительным данным, мама 11-летнего школьника пожаловалась в Сети, что ее ребенка высадили из автобуса за то, что у него не было проездного билета. Прокуратура региона также проводит проверку по факту произошедшего.

В мае прошлого года Госдума приняла законопроект, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд. За это водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей, а должностные лица — на 20–30 тыс. рублей.