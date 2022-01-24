Прокуратура начала проверку после высадки ребенка из автобуса

В Петропавловске-Камчатском региональная прокуратура проводит проверку сообщений о том, что ребенка высадили из автобуса за то, что у него не было проездного билета. Об этом случае написала в соцсетях мама пострадавшего 11-летнего мальчика.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру Камчатского края, инцидент произошел вечером 21 января. Мальчика высадили из автобуса маршрута № 30.

Во время проверки надзорное ведомство даст оценку действиям водителя и должностных лиц, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который следовал по маршруту Железнодорожный вокзал Симферополя — Перевальное, высадил на трассе в районе села Андрусово мальчика из многодетной семьи. При этом у ребенка был при себе подтверждающий документ на льготу. Инцидент произошел в конце декабря.

В начале октября отец ребенка-инвалида из Казани рассказал, что кондуктор автобуса высадила его сына из-за нехватки 27 рублей на транспортной карте.