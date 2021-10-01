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В Казани кондуктор высадила ребенка-инвалида из автобуса из-за 27 рублей

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Кондуктор автобуса в Казани высадила мальчика-инвалида из-за нехватки денег на транспортной карте. Об этом телеканалу «360» рассказал отец ребенка в пятницу, 1 октября.

По словам мужчины, женщина-кондуктор пнула его 12-летнего сына и обругала нецензурной бранью. Из-за этого ребенку пришлось идти до школы пешком. Мужчина рассказал, что у его сына задержка в развитии, он растет без матери, которую лишили родительских прав.

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По данным телеканала, мальчик не доехал четыре остановки на автобусе маршрута № 5. Ранее он добирался до учебы на школьном транспорте, но с этого года начал ездить на общественном из-за возраста.

Ребенок позвонил отцу уже из школы и сказал, что на карте кончились деньги. О произошедшем в автобусе он рассказал, когда возвращался с ним вместе с уроков.

Ассоциация АТП РТ начала проверку обстоятельств случившегося. Для этого специалисты снимут флеш-карты с камер видеонаблюдения из салонов всех автобусов на маршруте № 5.

Как отмечает телеканал «Татарстан 24», на проезд у ребенка не хватало 27 рублей. Как сообщает сайт kp.ru, по факту инцидента начала проверку прокуратура республики.

В феврале 2021 года в России перевозчикам запретили выгонять детей младше 16 лет из транспорта, если у тех вдруг не окажется средств на оплату проезда.

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