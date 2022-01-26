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Шестерых граждан РФ задержали при попытке нелегального въезда в ФРГ

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Шестерых россиян задержали в Германии при попытке нелегального въезда в страну. Уточняется, что речь идет о семье с несовершеннолетними детьми. Об этом в среду, 26 января, сообщает полиция ФРГ.

«Утром во вторник, 25 января, федеральная полиция установила на федеральной трассе 15 нелегальный провоз семьи россиян. Экстренные службы проверили две машины, следующие из Польши <...> Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России. Это была семья с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет», — говорится в сообщении.

Граждане РФ предъявили полиции просроченные польские документы о разрешении на жительство. Водители, которые были задержаны, оказались гражданами Украины, они вернулись в Польшу, добавили правоохранители.

«Против 40-летнего отца и 29-летней матери детей должностные лица начали расследование по подозрению в несанкционированном въезде <…> экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема [мигрантов] земли Бранденбург», — заключили в полиции ФРГ.

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