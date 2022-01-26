Все альбомы Эминема перевыпустят с обложками Дэмиена Херста

Один из самых дорогих художников в мире Дэмиен Херст сделал новые обложки для 12 альбомов Эминема. Переиздания приурочены к 30-летию лейбла Interscope, на котором выходили оригинальные диски. Об этом сам рэпер сообщил в своем Twitter.

Обложки выполнены в фирменном стиле Херста, но сохраняют связь с первоначальным артворком. Приобрести новый винил, выпущенный лимитированным тиражом, можно будет всего несколько дней — с 27 по 31 января, стоимость составит $2500.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, мир современного искусства всё активнее сращивается с миром коллекционных аудионосителей.

«Ренессанс винила снова сделал актуальным привлечение крупнейших художников к созданию обложек звезд — по крайней мере для таких специальных изданий. Все-таки одно дело, когда картинка вложена в маленькую коробочку CD, другое — когда она сопоставима по размеру с полноценной музейной работой. Что же касается Херста — для него это уже не первый такой опыт. Совсем недавно он сделал обложку для альбома Дрейка, изобразив 12 «беременных» эмодзи, и это работа стала настоящим мемом», — рассказал Уваров.

В ноябре 2021 года была названа самая популярная песня всех времен по версии журнала Billboard — ею стала композиция Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Трек сместил с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд.