Прямой эфир
Мир
Германия поддержала участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Мир
Джонсон вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Мир
Лавров прокомментировал угрозы Запада ввести новые санкции против РФ
Общество
Ученый объяснил низкое число подтвержденных случаев «Омикрона» в России
Мир
Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска
Культура
Элтон Джон заболел COVID-19

Все альбомы Эминема перевыпустят с обложками Дэмиена Херста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из самых дорогих художников в мире Дэмиен Херст сделал новые обложки для 12 альбомов Эминема. Переиздания приурочены к 30-летию лейбла Interscope, на котором выходили оригинальные диски. Об этом сам рэпер сообщил в своем Twitter.

Гений яркого контекста: как Бэнкси покорил мир искусства
В чем состоит феномен самого известного анонимного художника

Обложки выполнены в фирменном стиле Херста, но сохраняют связь с первоначальным артворком. Приобрести новый винил, выпущенный лимитированным тиражом, можно будет всего несколько дней — с 27 по 31 января, стоимость составит $2500.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, мир современного искусства всё активнее сращивается с миром коллекционных аудионосителей.

«Ренессанс винила снова сделал актуальным привлечение крупнейших художников к созданию обложек звезд — по крайней мере для таких специальных изданий. Все-таки одно дело, когда картинка вложена в маленькую коробочку CD, другое — когда она сопоставима по размеру с полноценной музейной работой. Что же касается Херста — для него это уже не первый такой опыт. Совсем недавно он сделал обложку для альбома Дрейка, изобразив 12 «беременных» эмодзи, и это работа стала настоящим мемом», — рассказал Уваров.

В ноябре 2021 года была названа самая популярная песня всех времен по версии журнала Billboard — ею стала композиция Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Трек сместил с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022