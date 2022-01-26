Биатлонист Бабиков выиграл зачет индивидуальных гонок Кубка IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы, выиграв Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок. Об этом 26 января сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

30-летний спортсмен является чемпионом мира 2017 года в эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира. Три раза он выигрывал чемпионат Европы.

Бабикова включили в состав национальной сборной на Олимпиаду в качестве запасного.

23 января в Италии на горнолыжном курорте Антхольц-Антерсельва завершился последний этап Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой в Пекине.

Российские биатлонисты выступили в ходе гонки успешно, у команды личное золото Бабикова и два серебра в мужской и женской эстафетах.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. В состав команды вошли Серохвостов, Латыпов, Логинов, а также Карим Халили и Максим Цветков.