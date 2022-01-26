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Врач назвал помогающие справиться со стрессом продукты

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Употребление определенных продуктов поможет справиться со стрессом и его последствиями. Об этом в среду, 26 января, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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Он пояснил, что хорошее настроение у человека связано с образованием серотонина, а он, в свою очередь, образуется из триптофана. Гинзбург отметил, что триптофана много в белковой пище.

«Регулярное употребление такой еды помогает увеличить уровень триптофана, серотонина и делает нас устойчивыми к стрессам. Отличным продуктом, который богат белком, являются яйца. Те, кто едят на завтрак яйца, а не кашу или бутерброд, будут более стрессоустойчивы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Также врач порекомендовал употреблять в пищу бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб, так как в этих продуктах много магния. Если этого элемента достаточно в организме, то человек меньше реагирует на раздражающие факторы, добавил диетолог.

Гинзбург пояснил, что белок также содержится в мясе, особенно полезна индейка, так как она богата и белком, и витамином B6. Ферментированные овощи тоже входят в рацион против стресса. В них содержатся пищевые волокна и бифидо- и лактобактерии, улучшающие микрофлору кишечника и снимающие воспаления, добавил врач.

При этом употребление данных продуктов не отменяет необходимости консультации специалиста.

В ноябре 2021 года психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя. Специалист подчеркнул, что алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему.

Психолог заявил, что прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

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