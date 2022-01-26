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«Квадрат» в маленьких квартирах в России подорожал на 23,5% за год

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За 2021 год цена 1 кв. м квартиры площадью до 32 кв. м подорожала во всех крупных городах России в среднем на 23,5%, до 90 965 рублей. Средняя стоимость такой квартиры увеличилась на 18,7%, до 2 512 827 млн рублей. Об этом говорится в сообщении федерального портала «Мир квартир», которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 26 января.

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«Для сравнения, цена 1 кв. м средней квартиры на вторичном рынке поднялась за год на 19,4%, стоимость лота — на 14,7%», — отметили специалисты портала.

Больше всего «квадрат» квартир-студий и однушек до 32 кв. м подорожал в Сочи — на 86,3%, в Краснодаре — на 67,5%, в Подмосковье — на 42,7%, в Мурманске — на 35,5%, в Ленинградской области — на 32,1%, в Улан-Удэ — на 29,6%, в Чите — на 29,4%, в Махачкале — на 29,3%, в Калининграде — на 28% и в Севастополе — на 26,8%.

Наименьшее подорожание маленьких квартир наблюдалось в Смоленске (на 2,6%), Челябинске (на 2,9%), Саратове (на 2,4%), Нижнем Тагиле (на 4,7%), Кирове (на 5,6%), Саранске (на 5,9%), Владивостоке (на 6,4%), Рязани (на 7,8%) и Кемерово (на 8,3%).

Исследование цен на недвижимость провели в населенных пунктах, где проживает более 300 тыс. человек. Для расчетов специалисты портала взяли собственную базу объявлений по вторичному рынку квартир.

В декабре прошлого года аналитики «Авито Недвижимости» сообщили, что в третьем квартале 1 кв. м студий в российских новостройках подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В однушке средняя цена за 1 кв. м выросла на 39%, до 124,8 тыс. рублей. Во вторичном сегменте — на 40%, до 132 тыс. Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35%, до 81,4 тыс. рублей.

За октябрь—декабрь спрос на малогабаритное жилье по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 47% на вторичном рынке и на 7% — на первичном.

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