Минсельхоз попытается стабилизировать ситуацию с ростом цен на детское питание

Минсельхоз России проводит системную работу, направленную на стимулирование роста производства сырья для переработки для сохранения стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке, в том числе в сегменте детского питания. Об этом заявили «Известиям» в ведомстве, комментируя сообщения производителей о грядущем повышении цен на детские смеси в среду, 26 января.

Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на производителей сообщал, что детское питание подорожает с 1 февраля в среднем на 15,5%. Вырастут в том числе цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты. Причиной индексации указывался рост цен на основное сырье из-за кризиса грузоперевозок, ожидание на рынках на фоне пандемии, неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственных культур. Отмечалось, что растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания, в связи с девальвацией рубля.

Сообщалось и о подорожании тары: стоимость жестяных крышек, а также картоны и гофры выросли в цене в полтора раза, алюминий и пластик увеличились в цене на 25–100%.

В то же время спрос на детское питание в России не растет. По оценкам NielsenIQ, в 2021 году продажи в офлайн-рознице в натуральном выражении сократились на 6%, в денежном эквиваленте — на 1,9%.

«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе в сегменте детского питания, работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости», — сказали в Минсельхозе.

Там добавили, что ежегодно наращивают объемы производители плодоовощной продукции, что в том числе способствует «эффективному развитию предприятий переработки». По предварительным данным, в 2021 году в России был обновлен рекорд в производстве плодов и ягод. Их валовый сбор во всех категориях хозяйств достиг 3,9 млн т, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Планомерно развивается и производство крупяных культур», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что в том числе благодаря высокому урожаю отпускные цены на яблоки, которые являются важным сырьем для производителей детского питания, за минувший год снизилась на 16,1%.

В начале ноября Минсельхоз направил в правительство свой доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)», подписанный замглавы ведомства Оксаной Лут. «Известия» тогда ознакомились с документом. В нем говорилось, что молочная продукция — единственная категория, в которой ведомство допустило рост цен. Там подчеркивали, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечали увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей выросла на 7,7% за год, пастеризованного — на 7,9%, сливочного масла — на 5,9%, сыров — на 4,1%.