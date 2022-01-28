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Эндокринолог назвала продукты для снижения давления

Эндокринолог Михалева рассказала, какие продукты помогут снизить давление
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», какие продукты помогут снизить артериальное давление.

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По словам врача, эти продукты можно разделить на несколько групп по механизму действия. Во-первых, это могут быть продукты, содержащие большое количество биофлавоноидов — они обладают мощным сосудорасширяющим действием. В этой группе продуктов — гранатовый сок, шоколад и какао, апельсиновый сок.

Во-вторых, это продукты, содержащие большое количество азота. Лидером среди них являются обыкновенная свекла и сок из нее.

Михалева также отметила рыбий жир, который в большом количестве содержится в рыбе жирных сортов. Лидерами по снижению давления являются селедка и скумбрия. Однако врач подчеркнула, что большое содержание соли в рыбе способствует повышению артериального давления. Поэтому жирную рыбу гипертоникам можно употреблять только малосоленую.

Важны также продукты, богатые кальцием, — молочные и кисломолочные, а также зелень и орехи.

Кроме того, врач рассказала, что помочь могут ферментированные продукты, богатые пробиотиками: квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, сыр, чайный гриб и мисо — они стимулируют выработку конъюгированной линолевой кислоты в кишечнике, которая способствует снижению давления.

Как подчеркнула Михалева, полезными могут оказаться продукты, содержащие ликопины.

«Ликопин — каротиноид, придающий овощам и фруктам красный цвет, является мощнейшим антиоксидантом. Лидеры по его содержанию — шиповник и отвар из него, арбуз, томаты и несоленый томатный сок (не забывайте, что соль повышает давление), грейпфрут», — рассказала диетолог.

Известен своими сосудорасширяющими свойствами магний. Продукты, богатые магнием — цельнозерновые, зеленые листовые овощи, орехи, бобовые.

Помимо перечисленного, врач отметила пользу фруктов и сухофруктов, молока и картофеля.

Михалева также рассказала про специально разработанную диету DASH. Согласно исследованиям, этот принцип питания помогает снизить артериальное давление всего за две недели.

«Она включает в себя употребление большого количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. В нее входят также обезжиренные или нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. Диета ограничивает продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо и жирные молочные продукты, а также употребление соли», — заключила Михалева.

21 января диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что шпинат способен оказывать благотворное влияние на кровяное давление за счет содержания в нем полезных минералов. Кроме того, этот продукт положительно влияет на перистальтику кишечника из-за большого содержания клетчатки, отметила эксперт.

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