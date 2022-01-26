В Новгородской области нашли фрагменты костей после пропажи ребенка

Правоохранители во время поисков годовалой девочки, пропавшей в Новгородской области, обнаружили человеческие останки, напоминающие фрагменты костей. Об этом в среду, 26 января, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

«Мать (пропавшего ребенка. — Ред.) и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает «Газета.Ru», об исчезновении девочки 2020 года рождения стало известно днем ранее. Во время исчезновения малолетней мать ребенка в бане стирала белье, а девочка спала дома. Отмечалось. что дверь в дом на замок не закрывалась.

Покинуть дом и уйти на мороз, по словам матери, ребенок сам не смог бы. Девочку пытались искать своими силами, но 25 января обратились к правоохранителям.

Стало известно, что семья неблагополучная. Всего в ней воспитывались восемь детей. В приют в декабре органы опеки забрали у женщины семерых детей. Девочка, которая исчезла накануне, осталась в семье из-за возраста.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», сообщается на сайте регионального управления СКР.

Ведутся допросы родственников пропавшей девочки, идет проверка версий произошедшего. Устанавливаются свидетели и очевидцы. Расследование продолжается.

Ранее, 14 января, в городе Углегорске на Сахалине пропавшую 10-летнюю девочку обнаружили прятавшейся от метели в собачьей будке. Родители девочки рассказали правоохранителям, что она очень любит проводить время с домашними животными. В ходе поисковой операции полицейские опросили местных жителей. Один из них вспомнил, что видел, как школьница играла вечером с одной из собак.