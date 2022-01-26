В 2021 году интервалы движения трамваев Москвы составили менее четырех минут

В 2021 году на 75% трамвайных участков столицы интервалы движения трамваев составили менее четырех минут. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«За пять лет парк трамваев кардинально обновился. В Москву пришел 461 современный трамвай — 30 тыс. новых пассажирских мест. Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем 24/7 — сервисным обслуживанием и ремонтом занимается производитель в течение 30 лет, что убрало проблемы с выходом транспорта на линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после перехода трамваев под управление метро ремонтные работы проходят без закрытия линий в будние дни.

Кроме того, в дептрансе добавили, что интервал движения трамвая в четыре минуты — один из самых низких в мире. В Сиднее он составляет восемь минут, в Париже — 9,5, в Гонконге — 10,5.

«В этом году планируем 70% капитального ремонта путей провести хозяйственным способом, то есть силами Московского метрополитена, чтобы ускорить выполнение работ. Кроме того, в планах обновить в 2022 году 20 стрелочных переводов, около 90 км контактной сети и питающих кабелей», — заключили в столичном дептрансе.

28 декабря 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в трех округах региона может появиться легкорельсовый транспорт, который также называют легким метро или скоростным трамваем.

Так, легкорельсовый транспорт может появиться в Ленинском округе, Подольске и Домодедове. Согласно справке пресс-службы подмосковного правительства, в плане также сделать кольцевой маршрут вокруг области с заходами в аэропорты и интеграция его с линиями МЖД и МЦД.