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В Подмосковье может появиться легкорельсовый транспорт

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В трех округах Московской области может появиться легкорельсовый транспорт, который также называют «Легкое метро» или «скоростной трамвай». Об э том 28 декабря заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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По его словам, проект легкорельсового транспорта в регионе «зреет давно», в Подмосковье есть трассы, схемы территориального планирования — «есть, где строить линию под трамвай». Воробьев отметил, что также возможен диалог со столичными метростроителями, отмечает телеканал «360».

Так, легкорельсовый транспорт может появиться в Ленинском округе, Подольске и Домодедове. Согласно справке пресс-службы подмосковного правительства, в плане также сделать кольцевой маршрут вокруг области с заходами в аэропорты и интеграция его с линиями МЖД и МЦД.

Строительство первого участка хотели начать в 2019 году, но летом 2017 года Воробьев сообщил, что власти Подмосковья приостановили проработку проекта. В настоящее время ведутся поиски инвестора.

29 декабря заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что на всех автобусных маршрутах региона будут действовать льготы и скидки на проезд с 1 января 2022 года, сообщает телеканал «360». Бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья распространяется на определенные категории граждан Московской области, среди них - пенсионеры, ветераны, инвалиды, отдельные категории детей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Так, отмечает RT, пассажиры смогут экономить на поездках на более чем 2 тыс. маршрутах, из которых свыше 700 — коммерческие.

27 декабря во всех автобусах перевозчика «Мострансавто» в Московской области стала доступна возможность оплаты проезда по карте «Тройка».

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