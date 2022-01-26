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Культура
Певица Тарья Турунен рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

Певица Тарья Турунен рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

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Финская певица, композитор и пианистка Тарья Турунен считает, что шоу, подобные детскому «Голосу» несовместимы с нормальным детством, и она не хочет, чтобы ее 9-летняя дочь Наоми принимала в них участие. Об этом экс-вокалистка Nightwish, которая является членом жюри и наставником шоу «Голос Финляндии», рассказала «Известиям».

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«Считаю, что все эти форматы не нужны для правильного и здорового детства. Дети есть дети. Психологически далеко не все они готовы быть знаменитыми. Наоми смотрит «Голос Финляндии», равно как и программы «В Америке есть таланты» и «Идол Америки». Ей нравится наблюдать за выступающими там детьми. Но я не думаю, что это путь для моей дочери. Мне бы больше хотелось, чтобы она была более приземленной, научилась добиваться всего своим собственным трудом, много училась и двигалась по своему собственному пути. Чтобы она научилась самовыражению, взрослея вместе с музыкой и приобретая уверенность в себе.

Когда она подрастет и станет повзрослее — окей, пусть сама решает и занимается вещами, которые любит. Конечно, в этом случае я поддержу ее».

При этом певица подчеркнула, что она — часть семьи «Голоса», проработала в нем довольно долго и планирует далее участвовать в этом шоу в качестве наставника и члена жюри.

Также певица рассказала, что 28 января выходит ее новый сингл Cruellest Goodbye проекта Outlanders. С февраля начинаются гастроли. Если обстановка с коронавирусом позволит, ей предстоят классические концерты в Финляндии этой весной с певцом-тенором, и летние рок-фестивали. Кроме этого, она планирует рок-тур по Южной Америке и собирается приехать с концертами в Россию.

Мировая известность к Тарье Турунен пришла в конце 1990-х, когда она выступала в качестве фронтвумен самого успешного на сегодня рок-коллектива из Финляндии Nightwish. С осени 2005 года ведет сольную карьеру как рок и классическая исполнительница.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Однажды разбила голосом лампочку на потолке»

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