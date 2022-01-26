Суд обвинил адвоката Улюкаева в присвоении денег клиентов

Адвокату Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, предъявлено обвинение в похищении денег клиентов, которым обещали смягчение наказания. Как следует из постановления Преображенского суда Москвы, который арестовал Квеидзе, ей вменяется два эпизода мошенничества.

«Представленные суду копии материалов уголовного дела свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Квеидзе Д.М. к совершенным преступлениям», — цитирует документ ТАСС.

Также в постановлении отмечается, что, согласно показаниям потерпевшей, ее муж передавал деньги для последующей передачи должностным лицам Хамовнического районного суда за освобождение от уголовной ответственности или назначение условного наказания и за смягчение наказания по приговору суда. При этом Квеидзе и ее помощник Андрей Фоломейкин не выполнили договоренностей и обманным путем завладели денежными средствами.

Отмечается, что впоследствии подзащитные Квеидзе были приговорены к лишению свободы с отбыванием в исправительных учреждениях, а полученные адвокатами деньги «на протяжении длительного периода времени под различными предлогами не возвращались».

Дареджан Квеидзе была задержана в Москве 25 января. Ей предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В тот же день Преображенский суд столицы вынес постановление об аресте Квеидзе и ее помощника Андрея Фоломейкина. Они останутся под стражей на два месяца.

В свою очередь защита арестованных не согласна с данным решением и намерена его обжаловать.