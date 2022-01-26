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Суд обвинил адвоката Улюкаева в присвоении денег клиентов
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Суд обвинил адвоката Улюкаева в присвоении денег клиентов

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Адвокату Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, предъявлено обвинение в похищении денег клиентов, которым обещали смягчение наказания. Как следует из постановления Преображенского суда Москвы, который арестовал Квеидзе, ей вменяется два эпизода мошенничества.

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«Представленные суду копии материалов уголовного дела свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Квеидзе Д.М. к совершенным преступлениям», — цитирует документ ТАСС.

Также в постановлении отмечается, что, согласно показаниям потерпевшей, ее муж передавал деньги для последующей передачи должностным лицам Хамовнического районного суда за освобождение от уголовной ответственности или назначение условного наказания и за смягчение наказания по приговору суда. При этом Квеидзе и ее помощник Андрей Фоломейкин не выполнили договоренностей и обманным путем завладели денежными средствами.

Отмечается, что впоследствии подзащитные Квеидзе были приговорены к лишению свободы с отбыванием в исправительных учреждениях, а полученные адвокатами деньги «на протяжении длительного периода времени под различными предлогами не возвращались».

Дареджан Квеидзе была задержана в Москве 25 января. Ей предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В тот же день Преображенский суд столицы вынес постановление об аресте Квеидзе и ее помощника Андрея Фоломейкина. Они останутся под стражей на два месяца.

В свою очередь защита арестованных не согласна с данным решением и намерена его обжаловать.

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