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Защита адвоката Улюкаева обжалует ее арест

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Защитник задержанных адвоката Дареджан Квеидзе и ее помощника Андрея Фоломейкина Алексей Лежников заявил «Известиям» в среду, 26 января, что его клиенты не согласны с решением суда об их аресте.

Дареджан Квеидзе, которая раньше представляла в суде интересы экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, арестована на два месяца. Кроме того, под стражу заключен ее помощник. Оба проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Мы не признаем все предъявленные нам обвинения в подозрении. Считаем, что это происки конкурентов, что это в принципе заказное дело, и будем в ближайшее время обжаловать решение суда», — отметил Лежников.

Тем временем адвокаты пострадавшей стороны сообщили «Известиям», что обвиняемые в мошенничестве Фоломейкин и Квеидзе выдвинули свою версию, якобы им был выдан аванс в счет будущего гаранта успеха. Обвинение же уверено, что данная версия нежизнеспособна, поскольку договор о юридической помощи составлял твердую сумму в 1,5 млн рублей, и гонорар успеха может составлять 100%, то есть еще 1,5 млн, но не 82 млн рублей.

Адвокат бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе была задержана в Москве 25 января. Ей предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

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