В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Улюкаева

Адвокат бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе задержана в Москве по делу о крупном мошенничестве. Следствие просит арестовать ее. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В Преображенский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Квеидзе», — говорится в сообщении суда.

Адвокату предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вины и называл себя жертвой провокации.

15 января 2021 года был сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова. По данным источника в полиции, судья обещал за денежное вознаграждение свою помощь по уголовному делу, которое связано с незаконным оборотом наркотиков.