Прямой эфир
Экономика
Бизнесу помогли на 120 млрд рублей из-за локдауна в ноябре
Мир
Премьер Ирландии призвал граждан отказаться от поездок на Украину
Мир
Москва не будет восстанавливать постпредство при НАТО
Экономика
Число преступлений с применением карт и телефонов резко упало
Мир
Макрон рассказал о темах переговоров с Путиным 28 января
Мир
В Госдепартаменте рассказали об ответе на предложения РФ по безопасности
Общество
Врач посоветовал вызывать скорую только при выраженных симптомах COVID-19
Мир
Из аэропорта Стамбула вылетели первые самолеты
Общество
Защита адвоката Улюкаева обжалует ее арест
Общество
Россиянин рассказал о ситуации в заснеженном аэропорту Стамбула

Бизнесу помогли на 120 млрд рублей из-за локдауна в ноябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безвозмездные гранты бизнесу в размере одного МРОТ на зарплату сотрудникам из-за ноябрьского локдауна обошлись бюджету в 30,5 млрд рублей. Сумма заключенных льготных кредитов под 3% оказалась на уровне 88,7 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития. Таким образом, прямая и косвенная поддержка бизнеса составила почти 120 млрд рублей.

Верхняя планка: российский бизнес ставит рекорд рентабельности
Промышленность страны имеет неплохой запас устойчивости и потенциал конкурентоспособности

Последний на данный момент комплекс федеральных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей был анонсирован в октябре 2021 года перед введением нерабочих дней (30 октября — 7 ноября 2021-го). Во-первых, было возобновлено льготное банковское кредитование под 3% годовых при условии сохранения не менее 90% штата (программа ФОТ 3.0). Во-вторых, из бюджета бизнесу выплачивались гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. С помощью грантов предполагалось обеспечить начисление зарплат, а займы могли использоваться в случае нехватки средств на уплату налогов, аренды и коммунальных платежей.

В министерстве заверили, что в настоящий момент введение локдауна в масштабах всей страны не рассматривается.

«Дополнительные меры поддержки для бизнеса будут обсуждаться, исходя из развития санэпидситуации в регионах и введения отдельных элементов ограничений», — указали в Минэке.

По оценкам министерства, в сегменте МСП ситуация с выручкой стабилизировалась, постепенно восстанавливается деловая активность.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Меры в меру: бизнесу помогли на 120 млрд рублей из-за локдауна в ноябре

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022