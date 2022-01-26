Из аэропорта Стамбула вылетели первые самолеты

Аэропорт Стамбул-Новый начал отправлять самолеты. Об этом во вторник, 25 января, сообщил телеканал Haber Turk, со ссылкой на председателя правления и исполнительного комитета авиакомпании «Турецкие авиалинии» (THY) Илкер Айджи.

По его словам, в настоящее время открыта одна взлетно-посадочная полоса. К утру планируется расчистить и открыть стоянку на 60 самолетов.

Первые самолеты уже вылетели в США и Великобританию. Айджи также отметил, что до утра откроют вторую взлетно-посадочную полосу и ситуация улучшится.

«До 10 утра завтрашнего дня мы достигнем производительности 40 самолетов в час, тогда мы сможем поднимать 20 самолетов и сажать 20 самолетов», — сказал он.

Представитель THY подчеркнул, что в среду ожидается очень напряженный день, поскольку начнут прибывать самолеты, экипажи воздушных судов и пассажиры, отправленные в другие аэропорты.

«Работы продолжатся и завтра. Мы будем продолжать работать день и ночь. <…> Все бригады работают, прилагая нечеловеческие усилия, не зная, что такое усталость. Мы преодолеем эту беду в этих погодных условиях», — заключил он.

Ранее в этот день в авиакомпании «Победа» заявили, что намерены вызволить своих клиентов из аэропорта Стамбул-Новый и доставить в отели. В авиакомпании сообщили, что около 370 их пассажиров не могут вылететь из воздушной гавани Стамбул-Новый из-за погодных условий.

По данным авиаперевозчика, как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание, нашли для них гостиницы. Однако вывести из здания аэропорта людей не удается из-за перекрытия дорог.

Кроме того, компания «Турецкие авиалинии» приостановила работу в стамбульском аэропорту до 00:00 из-за снегопада, рассказал представитель перевозчика Яхья Устюн.