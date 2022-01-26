Россияне рассказали, как часто меняют автомобили

Российские водители с получением опыта одинаково часто водят свой и каршеринговый автомобили. Об этом говорится в релизе каршеринга «Ситидрайв» и компании ResearchMe, поступившем «Известиям» 26 января.

У каждого десятого респондента, имеющего водительские права, никогда не было личного автомобиля, у половины опрошенных есть один автомобиль.

«Еще треть участников опроса отметили, что имеют в собственности два или три авто, а 8% рассказали, что владеют четырьмя-пятью автомобилями», — сообщили социологи.

43% опрошенных рассказали, что, будучи опытными водителями, начали совмещать вождение личного автомобиля и краткосрочной аренды. Каждый день каршерингом пользуется больше 20% респондентов, еще четверть опрошенных берут авто напрокат несколько раз в неделю.

Для 43% пользующихся каршерингом аренда автомобиля является возможностью каждый день выбирать новую машину, а 34% опрошенных используют каршеринговые авто для того, чтобы решить, покупать себе такой же личный автомобиль или нет.

Более 70% респондентов подчеркнули, что готовы пользоваться исключительно каршерингом, если машина находится близко к ним, чистая внутри и выглядит аккуратно. Для трети респондентов принципиально важно владение собственной машиной.

Чаще всего в каршеринге выбирают VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. Реже — BMW, Mercedes, Audi.

Привычка менять автомобиль ежегодно есть у 3% респондентов. Более 35% опрошенных от 5 до 7 лет ездят на одной машине. Каждые 4–5 лет авто меняют 29% россиян. Еще 14% — раз в два года.