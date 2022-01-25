Прямой эфир
Экономика
Премьер Британии заявил об обсуждении с США отключения РФ от SWIFT
Мир
Белый дом заявил о тяжелых последствиях финансовых санкций против РФ
Общество
В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Улюкаева
Общество
В Мытищах мешавшую проезду «скорой» девушку привлекли к ответственности
Экономика
В Госдуме заявили о возможности ввести регулирование криптовалют до августа
Общество
В «Победе» пообещали вызволить застрявших в аэропорту Стамбула пассажиров
Общество
В Москве и области продлили предупреждение о гололедице
Экономика
Германия отказала США в блокировке СП-2 из-за ситуации на Украине
Общество
В департаменте образования заявили о контроле над эпидситуацией в школах Москвы
Экономика
В 2022 году число командировок у российских компаний вырастет на 20%

Федеральные трассы в России обеспечат устойчивой мобильной связью к 2031 году

Вице-премьер Чернышенко: все федеральные трассы будут обеспечены связью LTE к 2031 году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России все федеральные трассы будут оснащены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года. Об этом во вторник, 25 января, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Баллы решают всё: в РФ появится индекс доступности связи
Как статистика позволит справиться с цифровым неравенством

«При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от тысячи человек. Для решения этой задачи планируется модернизировать около 5 тыс. базовых станций LTE и построить дополнительно порядка еще 3,5 тыс. станций», — заявил он на совещании о реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Как уточнил Чернышенко, соответствующее решение стало частью нового федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи».

В августе 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах вводить с 2023 года запрет на установку в России базовых сетей LTE зарубежного производства. Он пояснил, что подобная мера позволит снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, уменьшить санкционные риски и расширить возможности производства.

В июле президент России Владимир Путин предложил сотовым операторам покрыть сетями 4G небольшие поселения и автотрассы. Тогда же Чернышенко сообщил, что операторам, готовым строить LTE-сети в деревнях, власти снизят плату за использование радиочастот.

В августе прошлого года Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о продлении на 10 лет разрешений операторам связи на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE. При этом решение включало ряд условий, например, обязательство операторов покрыть сетями LTE 99,9% дорог федерального значения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022