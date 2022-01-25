Федеральные трассы в России обеспечат устойчивой мобильной связью к 2031 году

В России все федеральные трассы будут оснащены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года. Об этом во вторник, 25 января, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от тысячи человек. Для решения этой задачи планируется модернизировать около 5 тыс. базовых станций LTE и построить дополнительно порядка еще 3,5 тыс. станций», — заявил он на совещании о реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Как уточнил Чернышенко, соответствующее решение стало частью нового федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи».

В августе 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах вводить с 2023 года запрет на установку в России базовых сетей LTE зарубежного производства. Он пояснил, что подобная мера позволит снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, уменьшить санкционные риски и расширить возможности производства.

В июле президент России Владимир Путин предложил сотовым операторам покрыть сетями 4G небольшие поселения и автотрассы. Тогда же Чернышенко сообщил, что операторам, готовым строить LTE-сети в деревнях, власти снизят плату за использование радиочастот.

В августе прошлого года Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о продлении на 10 лет разрешений операторам связи на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE. При этом решение включало ряд условий, например, обязательство операторов покрыть сетями LTE 99,9% дорог федерального значения.