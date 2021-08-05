Минцифры с 2023 года запретит установку зарубежных станций LTE

C 2023 года Минцифры планирует вводить запрет на установку в России базовых сетей LTE зарубежного производства. Об этом в четверг, 5 августа, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Такое решение принимается в рамках продления сотовым операторам LTE-лицензий, отметил министр.

«Когда мы решение Государственной комиссией по радиочастотам (о продлении лицензий. — Ред.) принимали, мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года в сети связи зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сетях связи операторов наших можно будет поставить российские базовые станции только», — сказал Шадаев.

Как сообщил глава ведомства, Минцифры провело комплексные переговоры с основными производителями базовых станций, и с двумя из них договорились о локализации производства в России. Среди возможных российских производителей он назвал «Ростех» и АФК «Система». Также Шадаев объяснил необходимость перехода на отечественные сети.

«Нам кажется, что это позволит существенным образом снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски и — самое главное — использовать возможности производства, которое сейчас создается в части микроэлектроники, электронной компонентной базы для того, чтобы мы встраивали эти компоненты, наполняли ими те базовые станции, которые будут ставиться на сети связи», — указал министр.

По его словам, российские власти, продлевая разрешения на использование частот для мобильной связи четвертого поколения (4G), согласовали с операторами дополнительные социальные обязательства.

«Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание инфраструктуры скоростного мобильного интернета во всех населенных пунктах численностью более тысячи человек населения», — уточнил Шадаев.

Кроме того, глава ведомства добавил, что операторы согласились покрыть сетями за счет собственных средств более 80% федеральных трасс в 2024 году.

9 июля сообщалось, что российским сотовым операторам придется построить в населенных пунктах с населением 500–999 человек сети 4G и обеспечить покрытие в 99% таких поселений, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE.

ГКРЧ обязала операторов покрывать LTE населенные пункты с населением более тысячи человек в 2013 году. Села и деревни с населением 100–500 человек подключает к LTE «Ростелеком» — для развертывания сетей более чем в 24 тыс. населенных пунктов ему выделили частоты 2,3–2,4 ГГц.