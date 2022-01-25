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МВД России разработало новый порядок предоставления убежища в стране

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МВД России подготовило новый законопроект о введении института «временной защиты» как одного из видов убежища, в рамках которого информация о его предоставлении будет конфиденциальной. Под этим термином подразумевается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию страны.

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Как говорится в документе, необходимость в подготовке нового закона появилась после кризиса на Украине в 2014 году. Отмечается, что порядок предоставления и прекращения временной защиты, а также источники и порядок финансирования необходимых для этого расходов будет определять правительство страны аналогично действующим положениям федерального закона о беженцах. Также согласно законопроекту, лица, получившие временную защиту, имеют право на получение другого вида убежища.

Законопроект предусматривает и сокращение процедуры предоставления убежища в России. Для этого МВД предлагает подавать одно заявление, которое позволит определить правовой статус иностранца. Благодаря этому срок рассмотрения документов сократится более чем на три месяца.

«Значительные изменения претерпела как процедура обращения за убежищем, так и процедура предоставления убежища. Новелла заключается в необходимости подачи одного заявления о предоставлении убежища на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос о предоставлении заявителю статуса беженца либо о предоставлении ему временного убежища, что позволит значительно сократить срок определения правового положения иностранного гражданина, обратившегося за защитой», — говорится в документе.

23 ноября прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что появление миллионов беженцев из Украины возможно в любой момент. Он аргументировал это тем, что Запад, установив свой протекторат на Украине, просто разрушил ее экономику.

По статистике, приведенной в феврале 2018 года, Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали более 600 тыс. человек.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия же многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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