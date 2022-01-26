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Дело теста: экспатам хотят разрешить реже проходить медосмотры

Почему иностранным топ-менеджерам решили позволить не сдавать анализы каждые три месяца, как положено трудовым мигрантам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дело теста: экспатам хотят разрешить реже проходить медосмотры
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2022-01-25 18:23:32
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Для экспатов могут упростить требования при въезде в Россию, сделав их более мягкими, чем для трудовых мигрантов. Минэкономразвития предложило позволить топ-менеджерам-иностранцам проходить медицинское освидетельствование раз в три года, а не раз в три месяца, как ранее установил приказ Минздрава. Об этом «Известиям» рассказали в Минэке. В конце прошлого года бизнес-объединения пожаловались в министерство на новый порядок: с 2022 года иностранные граждане, а значит, и топ-менеджеры с семьями должны при въезде в Россию сдавать анализы на наркотики, ВИЧ-инфекцию и другие, а затем регулярно проходить новые тесты. Это усложняет пребывание экспатов в нашей стране, уверены в ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей в стране). Министр экономического развития Максим Решетников заявил «Известиям», что власти «заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России». Важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и деловыми интересами, заметил он.

Новый срок

Иностранным топ-менеджерам могут дать возможность проходить медицинское освидетельствование один раз во время того срока, на который у них есть разрешение на работу, а повторные обследования — не ранее чем через три года. С таким предложением выступило Минэкономразвития. Эту инициативу заинтересованные ведомства прорабатывают на площадке правительства, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Кроме того, ведомство подготовило законодательную инициативу, предусматривающую увеличение срока повторного медосвидетельствования для всех иностранных граждан до одного года, добавили в Минэкономразвития.

Дело теста
москва сити деловой центр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мы заинтересованы в создании лучших условий для ведения бизнеса в России, — сказал «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников. — И для нас важно соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса.

В конце прошлого года Минздрав опубликовал приказ, который установил порядок проведения медицинского освидетельствования для иностранцев, лиц без гражданства и членов их семей. В том числе требования касаются высококвалифицированных специалистов, среди которых есть топ-менеджеры российских компаний, системообразующих предприятий и так далее.

Дело теста
Снятие отпечатков пальцев в Управлении внутренних дел
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Новый приказ обязал всех иностранцев проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней после прибытия в РФ. Они должны сдать анализы на наличие или отсутствие в крови наркотиков и психотропных веществ, а также на ВИЧ-инфекцию и пройти другие исследования. Результаты необходимо лично представить в территориальный орган МВД, после чего пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Согласно приказу, такое медосвидетельствование необходимо проходить раз в три месяца.

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Работников-иностранцев также ждут обязательные дактилоскопия, фотографирование и медосмотр

В Минздраве не смогли оперативно подготовить комментарий.

Жесткие требования

Предусмотренная приказом Минздрава процедура в сочетании с частотой ее проведения беспрецеденты в мировой практике, сказано в письме «Русбренда» в Минэкономразвития. Организация направила его в ведомство в конце 2021 года (есть у «Известий»). Свои негативные отзывы также направили Торговая палата США, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и еще несколько бизнес-организаций. Другие страны реализуют такой протокол для получения вида на жительство и гражданства, тогда как Россия — для получения разрешения на работу и пребывания на территории страны, сказано в письме «Русбренда». Проведение на постоянной основе таких исследований, как рентгенография, несет угрозу для здоровья, в случае с детьми старше шести лет недопустимо, уверены в организации. Также там считают, что требование для взрослых и детей ежеквартально проходить обследование на наркотики и венерические заболевания необоснованно.

Дело теста
портфель бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На каких условиях власти готовы поддержать инициативу бизнеса

Дополнительным барьером для продолжения трудовой деятельности иностранных топ-менеджеров в России становится и дефицит медорганизаций, которые могут проводить такое освидетельствование, указал бизнес. На территории столицы его можно пройти лишь в одном учреждении. Ряд компаний, которые входят в ассоциацию «Русбренд», рассматривают перспективы невозвращения в Россию иностранных топ-менеджеров, сказано в письме в Минэкономразвития. Это может сказаться на эффективности компаний — лидеров рынка. Поэтому организация попросила Минэк исключить высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей, которые приезжают в РФ работать, из числа граждан, которые должны проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, «Русбренд» предложил позволить проходить необходимые процедуры в частных клиниках, а также допустить, чтобы результаты исследований люди направляли в МВД по доверенности.

Вопрос необходимости прохождения медосмотра и дактилоскопии для иностранцев вызвал серьезную обеспокоенность у представителей международного делового сообщества, сказали «Известиям» в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В ближайшее время столичные власти планируют расширить список медорганизаций, в которые смогут обратиться иностранные граждане, сказал «Известиям» глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Пока такое обследование можно пройти только в миграционном центре в Сахарово, который ежедневно обрабатывает заявки тысяч мигрантов, приезжающих в столицу.

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