В 2022 году число командировок у российских компаний вырастет на 20%

В 2022 году количество командировок у российских компаний увеличится минимум на 20%. Такой прогноз «Известиям» дали аналитики резидента «Сколково», сервиса Smartway, во вторник, 25 января.

Самыми популярными направлениями для деловых поездок станут Москва, Санкт-Петербург и Новый Уренгой. Аналитика основана на данных клиентов сервиса, добавили в компании.

В прошлом году число командировок клиентов сервиса выросло на 160% по сравнению с 2020-м. Средний чек одной поездки составил 7,1 тыс. рублей.

В 2021 году для деловых поездок были также востребованы Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Нижний Новогород. Самым популярным месяцем для командировок стал октябрь, а непопулярным — январь, рассказали аналитики.

Также в компании рассказали, что чаще всего необходимость в командировках возникает у строительных компаний, отправляющих сотрудников на вахты, а также у торговых компаний. На втором месте находятся производственные компании, на третьем — организации, обслуживающие нефтяные вышки.

Директор по развитию Smartway Илья Вагнер отметил, что несмотря на пандемию и развитие трендов на удаленную работу деловые поездки остаются обязательным атрибутом крупного бизнеса.

«Можно бесконечно говорить о переходе на «удаленку», но текущие реалии и цифры показывают, что бизнесу необходимы личные встречи. Экономика России в первую очередь построена на добыче и тяжелой промышленности, и я слабо представляю отладку станка или строительство компрессорной станции по скайпу», — сказал он.

Президент Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков (СРО РАО) Кирилл Кулаков рассказал, что, например, крупные оценочные компании федерального масштаба привлекают к оценке больших инвестиционных проектов. Провести экспертизу без выезда на место невозможно, добавил он.

17 января OZON TRAVEL сообщили, в какие города по служебным делам ездят россияне и в какие бы с удовольствием отправились. Примерно каждый 10-й респондент хотел бы отправится в командировку в Крым, на Байкал или Алтай, еще 7% — в Сочи или Карелию. Каждый пятый опрошенный предпочел бы поездку в Новую Зеландию. Лидером опроса стала Антарктида, куда отправилось бы 64% опрошенных.

Лидерами по количеству рабочих поездок стали жители Новосибирска: 22% горожан путешествуют по работе чаще чем раз в месяц. На втором месте по этому показателю жители Казани (20%), затем следуют екатеринбуржцы (19%), челябинцы (17%), волгоградцы и пермяки (по 14%).

Чаще всего сотрудников отправляют в командировки в Москву и Санкт-Петербург (по 27% в каждый город), в Казань (21%), Екатеринбург (18%), Новосибирск и Нижний Новгород (по 16%), а также в Челябинск (13%).