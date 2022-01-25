В ГД отметили чуткое отношение Путина к студентам

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова во вторник, 25 января, прокомментировала «Известиям» встречу президента России Владимира Путина со студентами ведущих отечественных вузов, состоявшуюся ранее в этот же день.

Парламентарий отметила, что российский лидер очень хорошо чувствует молодежь и всегда выдвигает очень ценные и прорывные предложения.

«И, конечно, мы как фракция [«Единая Россия»] и как партия, которая собственно и является инструментом реализации многих инициатив президента, применяем эти идеи либо в законодательном русле, либо в другом нормативно-правовом. И, конечно, все знают, что он [Путин] очень чутко относится к школьникам, в данном случае к студентам, и всегда предлагает позитивную повестку», — подчеркнула она.

Среди отмеченных президентом в ходе встречи с учащимися вузов вопросов Аршинова отметила инициативу по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2». Благодаря этому, как подчеркнула депутат, образование станет более гибкими и мобильным. Согласно этой системе, студенты смогут скорректировать свою будущую профессию, потому что не все сразу способны ориентироваться и понимать, тот ли профессиональный выбор они сделали.

«Буквально в прошлом созыве мы этот закон успели принять, и фактически это уже реализуется на текущий момент. То есть мы в 2020 году собрали предложения с регионов, собственно, президент на встрече со студентами подчеркивал, да, ему уже задавали эти вопросы, он подчеркивал, что да, должно быть более гибкое расписание и вообще гибким должно быть обучение. Ну, соответственно, мы сделали всё возможное, чтобы обучающиеся получали даже несколько квалификаций», — отметила Аршинова.

Как отметил Путин в ходе встречи со студентами во вторник, система «2+2+2» позволяет студенту скорректировать свою будущую профессию после двух лет обучения, а затем, уже в магистратуре, через два года, выбрать окончательное направление развития. По мнению российского лидера, такие изменения делают систему образования более гибкой.

Также глава государства, говоря о создании комфортной среды для получения образования , отметил, что одним из элементов создания таковой являются коворкинги. По его словам, работа в этом направлении ведется, в том числе с начала строительства современных кампусов.

Ранее в этот же день Путин поздравил студентов с Татьяниным днем. Кроме того, он также поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто уже давно окончил вузы. Президент вместе с этим отметил, что Россия прочно занимает ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.