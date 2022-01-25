Проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в ЮВО

Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) подняты по тревоге для проверки боевой готовности. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Более 6 тыс. военнослужащих отправились на полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

«По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», — отметили в Минобороны.

Поставленные учебно-боевые задачи выполнят соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Проверку готовности контролирует командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

В начале января командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев рассказал, что зенитные ракетные системы С-500 «Прометей» поступят в войска ЮВО до 2025 года.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.