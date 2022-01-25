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Группа Maneskin перенесла концерты в России

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Итальянская рок-группа Maneskin, выигравшая прошлогоднее «Евровидение», перенесла свой европейский тур, включая выступления в Москве и Санкт-Петербурге, из-за пандемии коронавируса. Об этом музыканты рассказали в видеоролике, опубликованном в их Instagram 24 января.

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«Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с ковидом», — сообщили артисты.

По словам рокеров, они «много работали для этого тура и все было готово, но, к сожалению, в последние несколько дней они услышали плохие новости», пишет Life.ru.

«Мы не можем гарантировать все концерты, потому что в каждой стране свои правила, и мы должны их придерживаться», — приводит их слова сайт kp.ru.

Новые даты гастролей музыканты объявят не позднее 1 марта, пишет сайт aif.ru.

Их выступления в Москве и Петербурге были намечены на 9 и 11 марта соответственно, отмечает телеканал «360».

Рок-группа Maneskin была основана в 2015 году. В ее состав входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Название группы происходит от датского «лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. Мировую известность группа обрела в 2021 году после победы на «Евровидении» с песней Zitti e Buoni.

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