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Под Самарой задержаны сбывшие 9 млн поддельных рублей злоумышленники
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Под Самарой задержаны сбывшие 9 млн поддельных рублей злоумышленники

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Полицейские задержали в Самарской области мужчин, организовавших в даркнете магазин по продаже поддельных пятитысячных купюр и успевших реализовать 9 млн фальшивых рублей. Об этом 25 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, магазин, работавший в теневом сегменте интернета, ликвидирован.

«Предполагаемый организатор и трое активных участников группировки — жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет — задержаны на территории региона», — цитирует Волк портал «МВД Медиа».

Фальшивомонетчики продали более 1 800 поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Сумма реализованных подделок превысила 9 млн рублей.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 186 УК РФ («Изготовление поддельных денег в целях сбыта»).

Ранее, в январе, сотрудники ФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Дагестане. Поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в Сергокалинском районе республики и распространялись на территории ряда российских регионов.

В октябре в Центробанке сообщили о снижении доли выявленных в банковской системе России поддельных банкнот в третьем квартале этого года на 39,2%, до 8981 шт., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего за июль–сентябрь обнаружили подделок номиналом 5 тыс. рублей — 6730 штук.

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