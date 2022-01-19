ФСБ задержала группу фальшивомонетчиков в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала фальшимонетчиков в Дагестане. Об этом в среду, 19 января, сообщили в спецслужбе.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ на территории Республики Дагестан пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, дублирующие на 90–95% оригинальные банкноты», — заявили в ФСБ.

В ФСБ добавили, что купюры номиналом 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в Сергокалинском районе Дагестана и распространялись на территории ряда российских регионов.

Отмечается, что следователем управления МВД по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В рамках уголовного дела задержаны пять жителей Дагестана.

В октябре в Центробанке сообщили, что доля выявленных в банковской системе России поддельных банкнот в третьем квартале этого года упала на 39,2%, до 8981 шт., по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего за июль–сентябрь обнаружили подделок номиналом 5 тыс. рублей — 6730 штуки.

По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, на снижение числа фальшивых купюр в России влияет несколько факторов, среди которых падение интереса к наличным деньгам в принципе. Кроме того, злоумышленники осваивают интернет-мошенничество, поскольку там вероятность наживы становится все выше, отметил специалист.