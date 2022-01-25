Прямой эфир
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Мир
Отключение света в Узбекистане произошло из-за аварии в Казахстане
Авто
В Минпромторге предложили изменить расчет налога на дорогие авто
Мир
Министр обороны Украины заявил о невысокой вероятности вторжения РФ в ближайшее время
Мир
Спасатели сняли застрявших на канатной дороге под Ташкентом туристов
Общество
За сутки в России госпитализировали 12 837 человек с COVID-19
Недвижимость
Рекомендованный доход семьи для ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей
Происшествия
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из РФ в США
Политика
В ГД назвали ожидаемым заявление Госдепа о нежелании идти на уступки России
Мир
Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

Рекомендованный доход семьи для ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во второй половине 2021 года размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки вырос на 15,4%, до 90,2 тыс. рублей в среднем по России. В июне он составлял 78,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 25 января.

Домашняя забота: в РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья
В чем плюсы и минусы предложения бизнеса

Среди регионов самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, зафиксировали в Москве — 185,5 тыс. рублей. Далее идут Подмосковье — 143,2 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 115,2 тыс. рублей, Ленинградская область — 100,4 тыс. рублей и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 91 тыс. рублей.

Наибольшую динамику этого показателя продемонстрировали Краснодарский край (+25,7%), Вологодская область (+23,7%), Ставропольский край (+22,2%), Татарстан (+21,3%) и Волгоградская область (+20,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель увеличился с июня на 9,9% и 9,2% соответственно.

Снижение показателя в топ-30 регионов выявили только в Приморье — на 3%.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что на рост показателя повлияли повышение ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья.

«В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья», — констатировал он.

Накануне в банках России рассказали «Известиям», что для одобрения ипотечного кредита для покупки однокомнатной квартиры в Москве и области нужно минимально зарабатывать 85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно. В банке «Зенит» подчеркнули, что хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи не более 50%. При этом кредитные организации предоставляют ссуду на приобретение жилья при минимальном взносе от 10 до 20%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022