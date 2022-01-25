Рекомендованный доход семьи для ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей

Во второй половине 2021 года размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки вырос на 15,4%, до 90,2 тыс. рублей в среднем по России. В июне он составлял 78,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 25 января.

Среди регионов самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, зафиксировали в Москве — 185,5 тыс. рублей. Далее идут Подмосковье — 143,2 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 115,2 тыс. рублей, Ленинградская область — 100,4 тыс. рублей и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 91 тыс. рублей.

Наибольшую динамику этого показателя продемонстрировали Краснодарский край (+25,7%), Вологодская область (+23,7%), Ставропольский край (+22,2%), Татарстан (+21,3%) и Волгоградская область (+20,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель увеличился с июня на 9,9% и 9,2% соответственно.

Снижение показателя в топ-30 регионов выявили только в Приморье — на 3%.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что на рост показателя повлияли повышение ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, существенное увеличение стоимости квадратного метра жилья.

«В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья», — констатировал он.

Накануне в банках России рассказали «Известиям», что для одобрения ипотечного кредита для покупки однокомнатной квартиры в Москве и области нужно минимально зарабатывать 85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно. В банке «Зенит» подчеркнули, что хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи не более 50%. При этом кредитные организации предоставляют ссуду на приобретение жилья при минимальном взносе от 10 до 20%.