Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию
Экономика
ВЭБ раскрыл структуру инвестиций пенсионных накоплений «молчунов»
Мир
В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ
Мир
Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины
Мир
В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул
Мир
Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

В банках назвали минимальный доход для одобрения ипотеки в Московском регионе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки, опрошенные «Известиями», посчитали, что для одобрения ипотечного кредита для покупки однокомнатной квартиры в Москве и Подмосковье нужно минимально зарабатывать 85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно.

Ставка на ипотеку: что будет с ценами на жилье в 2022 году
Эксперты ожидают роста стоимости домов и квартир на уровне инфляции

По словам директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, если исходить из условной стоимости квартиры в 8 млн рублей и несубсидированной ипотеки, среднемесячный платеж при первоначальном взносе 10% составит примерно 70 тыс. рублей в месяц.

«Доход заемщика для такого платежа при отсутствии у него других кредитов должен быть от 85 тыс. рублей в месяц. Для семьи из двух-трех человек — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей. Хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи — не более 50%. В случае субсидированной ипотеки платеж ниже, что пропорционально снизит требование к доходу клиента», — рассказал Шорников.

Он отметил, что при первоначальном взносе в 10–20% ставки по ипотечным кредитам, как правило, одинаковы. Банки обычно предлагают скидки при взносе в 30–40%, подчеркнул он.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич сообщил «Известиям», что при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в 10,5 млн рублей и 6 млн рублей — в Московской области, сроке кредита в 25 лет и 10%-ном взносе доход заемщика должен быть не менее 81,5 тыс. рублей в месяц в Подмосковье и от 142,5 тыс. рублей — в столице. При сроке кредита в 15 лет и 20%-ном взносе доход заемщика должен быть не менее 84 тыс. рублей для приобретения жилья в Подмосковье и выше 146,9 тыс. рублей — в Москве.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) сообщили, что для покупки квартиры стоимостью 4–6 млн рублей при первоначальном взносе в 10% и ипотечном сроке в 10 лет заемщик должен минимально зарабатывать 80–110 тыс. рублей. При увеличении срока сумма необходимой для одобрения ипотеки зарплаты уменьшается: на срок 15 лет она должна быть 70–90 тыс. рублей, 20 лет — 60–80 тыс. рублей.

В пресс-службе банка «Санкт-Петербург» заявили, что на стоимость квартиры в Москве и Подмосковье влияет местоположение, транспортная развязка, удаленность от метро и МКАД, экологическая ситуация и развитость инфраструктуры. Если ориентироваться на среднюю цену «однушки» в столице — 9,5 млн рублей и в Подмосковье — 7,5 млн рублей, то минимальный доход физлица, учитывая текущие ставки, при сроке займа на 20–25 лет и первоначальном взносе в 10% должен составлять в Москве 135 тыс. рублей и 105 тыс. рублей в области.

Минимальный доход заемщика, желающего взять ипотеку на 10–15 лет при первоначальном взносе в 20% должен быть от 155 тыс. рублей в месяц, в Подмосковье — от 120 тыс. рублей.

В банке «Санкт-Петербург» возможно привлечение до трех созаемщиков — в том числе это могут быть третьи лица, не состоящие в официальных родственных отношениях. В таком случае в платежеспособности учитывается совокупный доход заемщика и созаемщика(ов).

В МТС Банке сообщили, что предоставляют ипотеку на покупку жилья при минимальном взносе в 15%. Согласно ипотечному калькулятору финансовой организации, при средней стоимости квартиры в новостройке 7 млн рублей, первоначальном взносе 20% и сроке кредитования 15 лет совокупный необходимый доход для заемщика должен быть порядка 102 тыс. рублей.

В пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) рассказали, что при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в 9 млн рублей, первоначальном взносе в 10% и сроке кредитования 20–25 лет текущая среднерыночная ставка по ипотеке составит 10%.

«Для комфортного обслуживания такого кредита доход заемщика должен составлять около 120–130 тыс. рублей в месяц», — сказали в пресс-службе.

Если заемщик готов внести в качестве первоначального взноса 20% и планирует взять ипотеку на 10–15 лет на квартиру такой же стоимости в Москве, его ежемесячный доход должен составлять примерно 130–160 тыс. рублей, а в области — 86–105 тыс. рублей для покупки однокомнатного жилья стоимостью 6 млн рублей.

Как отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, модель одобрения ипотеки учитывает не только уровень дохода потенциального клиента, но и, например, качество кредитной истории и долговую нагрузку.

«Скоринг устроен таким образом, что негативную оценку по одним параметрам компенсирует позитивная по другим. Важно также предоставлять реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы. Шансы на одобрение также повышает более длительный трудовой стаж», — добавил он.

По словам специалиста, сейчас можно рассчитать ежемесячный платеж так, чтобы не терять качества жизни, к которому привык заемщик. «Играя» с помощью ипотечного калькулятора с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками, можно найти комфортную для себя сумму платежа. Обычно это не более 40% от зарплаты, указал эксперт. Эта сумма сопоставима, а в некоторых случаях даже меньше стоимости аренды жилья. Стоит учесть, что если нужно одновременно платить сразу по нескольким займам, еще один может стать «слишком большой нагрузкой», заключил Крамарский.

11 января «Известия» выяснили, что новостройки в крупных городах России за 2021 год подорожали в среднем на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Больше всего подорожал 1 кв. м. в Сочи — почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей. В Москве «квадрат» повысился в стоимости на 26,5%, до 310 890 рублей, в Подмосковье — на 39,6%, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге — на 31,3%, до 197 423 рублей, в Ленобласти — на 36,9%, до 130 188 рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022