В банках назвали минимальный доход для одобрения ипотеки в Московском регионе

Банки, опрошенные «Известиями», посчитали, что для одобрения ипотечного кредита для покупки однокомнатной квартиры в Москве и Подмосковье нужно минимально зарабатывать 85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно.

По словам директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, если исходить из условной стоимости квартиры в 8 млн рублей и несубсидированной ипотеки, среднемесячный платеж при первоначальном взносе 10% составит примерно 70 тыс. рублей в месяц.

«Доход заемщика для такого платежа при отсутствии у него других кредитов должен быть от 85 тыс. рублей в месяц. Для семьи из двух-трех человек — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей. Хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи — не более 50%. В случае субсидированной ипотеки платеж ниже, что пропорционально снизит требование к доходу клиента», — рассказал Шорников.

Он отметил, что при первоначальном взносе в 10–20% ставки по ипотечным кредитам, как правило, одинаковы. Банки обычно предлагают скидки при взносе в 30–40%, подчеркнул он.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич сообщил «Известиям», что при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в 10,5 млн рублей и 6 млн рублей — в Московской области, сроке кредита в 25 лет и 10%-ном взносе доход заемщика должен быть не менее 81,5 тыс. рублей в месяц в Подмосковье и от 142,5 тыс. рублей — в столице. При сроке кредита в 15 лет и 20%-ном взносе доход заемщика должен быть не менее 84 тыс. рублей для приобретения жилья в Подмосковье и выше 146,9 тыс. рублей — в Москве.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) сообщили, что для покупки квартиры стоимостью 4–6 млн рублей при первоначальном взносе в 10% и ипотечном сроке в 10 лет заемщик должен минимально зарабатывать 80–110 тыс. рублей. При увеличении срока сумма необходимой для одобрения ипотеки зарплаты уменьшается: на срок 15 лет она должна быть 70–90 тыс. рублей, 20 лет — 60–80 тыс. рублей.

В пресс-службе банка «Санкт-Петербург» заявили, что на стоимость квартиры в Москве и Подмосковье влияет местоположение, транспортная развязка, удаленность от метро и МКАД, экологическая ситуация и развитость инфраструктуры. Если ориентироваться на среднюю цену «однушки» в столице — 9,5 млн рублей и в Подмосковье — 7,5 млн рублей, то минимальный доход физлица, учитывая текущие ставки, при сроке займа на 20–25 лет и первоначальном взносе в 10% должен составлять в Москве 135 тыс. рублей и 105 тыс. рублей в области.

Минимальный доход заемщика, желающего взять ипотеку на 10–15 лет при первоначальном взносе в 20% должен быть от 155 тыс. рублей в месяц, в Подмосковье — от 120 тыс. рублей.

В банке «Санкт-Петербург» возможно привлечение до трех созаемщиков — в том числе это могут быть третьи лица, не состоящие в официальных родственных отношениях. В таком случае в платежеспособности учитывается совокупный доход заемщика и созаемщика(ов).

В МТС Банке сообщили, что предоставляют ипотеку на покупку жилья при минимальном взносе в 15%. Согласно ипотечному калькулятору финансовой организации, при средней стоимости квартиры в новостройке 7 млн рублей, первоначальном взносе 20% и сроке кредитования 15 лет совокупный необходимый доход для заемщика должен быть порядка 102 тыс. рублей.

В пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) рассказали, что при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в 9 млн рублей, первоначальном взносе в 10% и сроке кредитования 20–25 лет текущая среднерыночная ставка по ипотеке составит 10%.

«Для комфортного обслуживания такого кредита доход заемщика должен составлять около 120–130 тыс. рублей в месяц», — сказали в пресс-службе.

Если заемщик готов внести в качестве первоначального взноса 20% и планирует взять ипотеку на 10–15 лет на квартиру такой же стоимости в Москве, его ежемесячный доход должен составлять примерно 130–160 тыс. рублей, а в области — 86–105 тыс. рублей для покупки однокомнатного жилья стоимостью 6 млн рублей.

Как отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, модель одобрения ипотеки учитывает не только уровень дохода потенциального клиента, но и, например, качество кредитной истории и долговую нагрузку.

«Скоринг устроен таким образом, что негативную оценку по одним параметрам компенсирует позитивная по другим. Важно также предоставлять реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы. Шансы на одобрение также повышает более длительный трудовой стаж», — добавил он.

По словам специалиста, сейчас можно рассчитать ежемесячный платеж так, чтобы не терять качества жизни, к которому привык заемщик. «Играя» с помощью ипотечного калькулятора с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками, можно найти комфортную для себя сумму платежа. Обычно это не более 40% от зарплаты, указал эксперт. Эта сумма сопоставима, а в некоторых случаях даже меньше стоимости аренды жилья. Стоит учесть, что если нужно одновременно платить сразу по нескольким займам, еще один может стать «слишком большой нагрузкой», заключил Крамарский.

11 января «Известия» выяснили, что новостройки в крупных городах России за 2021 год подорожали в среднем на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Больше всего подорожал 1 кв. м. в Сочи — почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей. В Москве «квадрат» повысился в стоимости на 26,5%, до 310 890 рублей, в Подмосковье — на 39,6%, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге — на 31,3%, до 197 423 рублей, в Ленобласти — на 36,9%, до 130 188 рублей.