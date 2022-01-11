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Новостройки в России подорожали в среднем на 32% за год

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Новостройки в крупных городах России за 2021 год подорожали в среднем на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир», которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 11 января.

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Цена 1 кв. м поднялась во всех 70 исследованных городах с населением более 300 тыс. человек.

Сильнее всего подорожал 1 кв. м. в Сочи — почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей за один «квадрат».

«Это произошло из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики поспешили поднять ценовую планку почти до уровня столичной недвижимости», — отмечается в сообщении.

На втором месте — Краснодар, где рост цен составил за год 83,4%. В десятку самых подорожавших городов вошли Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

При этом в Москве «квадрат» подорожал на 26,5%, до 310 890 рублей, в Подмосковье — на +39,6%, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге — на 31,3%, до 197 423 рублей и в Ленобласти — на 36,9%, до 130 188 рублей.

В двух исследуемых городах средняя цена снизилась: в Нижнем Тагиле (на 6,2%) и Хабаровске (на 4,2%).

Эксперты указывают, что после изменения параметров программы льготной ипотеки купить квартиру с госсубсидированием по ставке 7% сейчас можно лишь в шести городах с населением более 300 тыс. Это Нижний Тагил (2,22 млн рублей), Магнитогорск (2,24 млн), Махачкала (2,81 млн), Оренбург (2,81 млн), Киров (2,88 млн) и Волжский (2,99 млн). Год назад таких городов было 19.

10 января гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет рассказала «Известиям», что в 2022 году ставки по ипотеке за рамками льготных программ в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5% и могут выйти за 10%. По данным «Дом.РФ», среди 15 крупнейших банков на рынке ипотеки ставка на конец ноября была чуть ниже 9% на новостройки и 9,27% на вторичное жилье.

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