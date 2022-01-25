Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

Около 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из турецкого аэропорта Стамбул-Новый из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В аэропорту Стамбул-Новый вторые сутки ожидают вылета в том числе и наши клиенты. Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолета, техника на летней резине застревала в сугробах», — говорится в сообщении.

Как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание, нашли для них гостиницы. Однако вывести из здания аэропорта людей не удается из-за перекрытия дорог.

«Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты. <...> Сейчас прогнозируют открытие дорог не ранее 13:00. <...> В стерильной зоне сейчас 370 клиентов «Победы», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Также стало известно, что компания «Турецкие авиалинии» приостанавливает работу в Стамбульском аэропорту до 00:00 из-за снегопада, сообщил представитель перевозчика Яхья Устюн.

«Соответствующие органы продолжают работу по возобновлению работы аэропорта. В соответствии с принятым решением наши операции в стамбульском аэропорту были приостановлены до 00:00», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что рейсы будут возобновлены в 13:00.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что около 2 тыс. организованных и 5 тыс. самостоятельных туристов из России, по предварительной оценке, находятся на отдыхе в Стамбуле.

«Туроператоры и авиакомпании занимаются вопросами продления пребывания своих клиентов в отелях до открытия рейсов», — сказала она «РИА Новости».

23 января сообщалось, что пролив Босфор закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости. Как указывал губернатор Стамбула Али Ерликая, снижение видимости наблюдается в районе Северный Чакар, недалеко от Умурьери.