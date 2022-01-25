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ВМФ России и Китая провели военно-морские учения в Аравийском море
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ВМФ России и Китая провели военно-морские учения в Аравийском море

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Российско-китайские военно-морские учения «Мирное море – 2022» прошли в западной части Аравийского моря. Об этом 25 января сообщили в Минобороны РФ.

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От России был задействован отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Китай представил ракетные эсминцы «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

«В ходе учений российские корабли совместно с китайскими ВМС (военно-морскими силами. — Ред.) осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер «Борис Бутома». Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, военные осуществили передачу вертолетным способом условно раненного человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи». Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

21 января сообщалось, что военные РФ, Ирана и Китая отработали противодействие морскому пиратству в ходе военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море. К учениям привлекались 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Военные отработали практические навыки в проведении досмотров и освобождении условно захваченного пиратами судна.

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