Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения в Аравийском море
Военные РФ, Ирана и Китая отработали противодействие морскому пиратству в ходе военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили журналистам в Минобороны России.
К учениям привлекались 14 боевых кораблей и вспомогательных судов. От России в них участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».
В финальной части маневров военные отработали практические навыки в проведении досмотров и освобождении условно захваченного пиратами судна.
«После завершения учения корабли Тихоокеанского флота продолжат переход по плану дальнего похода», — отметили в министерстве.
С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения России с Белоруссией «Союзная решимость – 2022». По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, в ходе учений запланированы мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.
Во вторник, 18 января, также стало известно о том, что в Арктике успешно завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет и завершилось в конце прошлого года.